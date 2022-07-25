Selde yaya geçitleri yıkıldı, vatandaşlar inşaat halindeki köprüden geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Selde yaya geçitleri yıkıldı, vatandaşlar inşaat halindeki köprüden geçiyor

25.07.2022 01:15
Selde yaya geçitleri yıkıldı, vatandaşlar inşaat halindeki köprüden geçiyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çay üzerindeki yaya geçitlerinin yıkılması sebebiyle vatandaşlar inşaat halindeki köprüden karşıya geçiyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çay üzerindeki yaya geçitlerinin yıkılması sebebiyle vatandaşlar inşaat halindeki köprüden karşıya geçiyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Haziran tarihinde meydana gelen sel sebebiyle ilçeden geçen çay üzerindeki yaya ulaşımının sağlandığı köprüler yıkıldı. Köprülerin yıkılmasının ardından İnebolu Otogarı'na ulaşmak isteyen vatandaşlar, inşaat halindeki ve üzerinde demirlerin bulunduğu köprüden geçiyor. İnşaat halindeki köprü üzerinde vatandaşların yaralanmasını önlemek amacı ile tahtalar ile yol yapılması ise dikkat çekti.

İlçede yaşayan vatandaşlar, inşaat halindeki köprüden geçerken demirler sebebi ile yaralanmalar olduğunu ve otogara ulaşabilmek için köprüyü kullanmaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, inşaat halindeki köprüyü gündeme getirerek, "Bu köprüde bu sene dördüncü yılı geride bıraktık. Olanı biteni 42 metre. Artık vatandaşa ne diyeceğimizi bilemiyoruz. İki tane yaya köprümüz vardı. Onlar da son selde yıkıldı. Bu yapılmakta olan köprü şu anda durdu" dedi.

Yarım kalan köprünün üzerinde demirlerin durduğuna dikkat çeken Özay, "Vatandaşlar karşıya geçmek için burayı kullanıyor. Ancak her gün buradan geçerken bir kaza yaşanıyor. Karayolları mı DSİ mi sorumlu bilinmiyor? Karayolları bir uyarı levhası, bir şey koysun buraya. Birinin başına mutlaka bir şey gelecek. Hastaneye her gün burada düşüp yaralanan bir kişi mutlaka gidiyor. Adliye, hastane hepsi o bölgede" diye konuştu. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdürüyor Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdürüyor Selde yaya geçitleri yıkıldı, vatandaşlar inşaat halindeki köprüden geçiyor Selde yaya geçitleri yıkıldı, vatandaşlar inşaat halindeki köprüden geçiyor
Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selde yaya geçitleri yıkıldı, vatandaşlar inşaat halindeki köprüden geçiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
00:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!
00:01 Emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran çalışma! Bakanlık, 3 formülü masaya yatırdı
23:18 Sivas'ta çobanın hırsız sanıp tüfekle vurduğu 3 kişinin koyun ticareti yaptığı öğrenildi
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
22:32 Yürek yakan kazada yaşamını yitiren polis memuruyla ilgili kahreden detayı Emniyet Müdürü paylaştı
22:29 Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı
22:20 Milletin Sesi mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere seçim vaadi: Her bayramda en az asgari ücret kadar ikramiye verilecek
22:15 Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı
22:05 Galatasaray'ın yeni transferi Seferovi ilk maçında mest etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 01:16:31. #1.12#
SON DAKİKA: Selde yaya geçitleri yıkıldı, vatandaşlar inşaat halindeki köprüden geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement