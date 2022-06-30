Selde yıkılan panel köprüyü kaldırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Selde yıkılan panel köprüyü kaldırma çalışmaları sürüyor

30.06.2022 13:48
Selde yıkılan panel köprüyü kaldırma çalışmaları sürüyor

Selde yıkılan panel köprüyü kaldırma çalışmaları sürüyor Bartın'da sağanak yağmur sonrası selde yıkılarak ulaşımı kesilen köydeki panel köprüyü kaldırma çalışmaları sürüyor.

Selde yıkılan panel köprüyü kaldırma çalışmaları sürüyor

BARTIN - Bartın'da sağanak yağmur sonrası selde yıkılarak ulaşımı kesilen köydeki panel köprüyü kaldırma çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı uyarı verdiği iller arasında bulunan Bartın'da yaklaşık 4 gün önce başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede ulaşımı sağlayan köprülerin ayakları sellere dayanamayarak yıkılmıştı. Şarköyü'nde de panel köprü zarar görürken, ulaşım polis ve askeri helikopterlerle sağlanıyor. Afetin dördüncü gününde etkisini azaltan selin ardından panel köprüyü kaldırma çalışmaları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçici köprü yapımına başlanacak.

YORUMLAR
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Son dakika gündem: Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici panel köprü kuracak Son dakika gündem: Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici panel köprü kuracak Bakan Karaismailoğlu geçen sene selde yıkılan köprüyü inceledi Bakan Karaismailoğlu geçen sene selde yıkılan köprüyü inceledi Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selde yıkılan panel köprüyü kaldırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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