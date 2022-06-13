Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor

13.06.2022 11:36
Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Akyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası sel suları altında kalan cadde ve sokaklardaki temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası sel suları altında kalan cadde ve sokaklardaki temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Akyurt'taki sel felaketinin ardından başlatılan ve gece boyu süren temizlik ve tahliye çalışmaları günün aydınlanmasıyla hız kazandı.

Belediye binası civarında sel suları sebebiyle oluşan çamur birikintileri iş makineleri ve küreklerle temizleniyor. Zeminin altında kalan noktalarda biriken su, vidanjörlerle çekiliyor.

Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezi de su altında

Akyurt'ta etkili olan yağış nedeniyle Esenboğa Havalimanı girişi yakınlarındaki Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezi ile yanındaki özel firmaya ait depolar da su altında kaldı.

Tek katlı binaların yarı yüksekliğine kadar ulaşan sel suları çekilmeye başladı.

Selde mobilya mağazası zarar gören Yasin Karataş, iş yerinin garaj kısmı ve depo bölümünün sular altında kaldığını anlattı.

Karataş, ürünlerinin ciddi zarar gördüğünü ve çevresindeki esnaf arkadaşlarının zararının kendisininkinden de çok olduğunu belirtti.

Öte yandan Akyurt ilçe merkezinden daha alt seviyedeki havalimanı tarafında bulunan mahallelerin selden daha fazla etkilendikleri ve bu bölgelerdeki tarla ve bahçelerin sular altında kaldığı görüldü.

Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
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Kaynak: AA

Akyurt, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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