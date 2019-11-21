Selde zarar gören camide çıkan yangın hasara neden oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde temmuz ayındaki su baskını ve toprak kaymasında zarar gören köy camisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Esmahanım köyündeki camiden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, köy sakinlerinin yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Büyük çapta hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.

Akçakoca ilçesinde 17-18 Temmuz'daki su baskını ve toprak kaymasında en çok zarar gören Esmahanım köyünde 7 kişi hayatını kaybetmişti. Köy camisinin de bulunduğu birçok binada da hasar meydana gelmişti.