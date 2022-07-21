Selde zarar gören Kozcağız Köprüsü yıkılıyor - Son Dakika
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Selde zarar gören Kozcağız Köprüsü yıkılıyor

21.07.2022 16:07
Selde zarar gören Kozcağız Köprüsü yıkılıyor

Selde zarar gören Kozcağız Köprüsü yıkılıyorBARTIN 27 Haziran tarihindeki sel afetinde zarar gören ve ulaşıma kapanan Kozcağız Köprüsü'nün yıkım çalışmaları başladı.

Selde zarar gören Kozcağız Köprüsü yıkılıyor

BARTIN 27 Haziran tarihindeki sel afetinde zarar gören ve ulaşıma kapanan Kozcağız Köprüsü'nün yıkım çalışmaları başladı. 15 gün sürecek yıkım çalışmalarının ardından yeni köprü yapımı için çalışmalar başlayacak.

Bartın'da 27 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen sel afetinden en çok etkilenen bölgelerden biri Kozcağız beldesi oldu. Taşkınlardan dolayı birçok işyeri ve evlerin giriş katlarını su basan belde de temizlik çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı.

Kozcağız çayının üzerine kurulu olan ve sel afetinde zarar görmesinden dolayı tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Kozcağız Köprüsü'nün de kontrollü şekilde yıkımı için çalışmalara başlandı.

İş makineleri ile sürdürülen yıkım çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

1963 yılında yapımı tamamlanarak hizmete alınan 100 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki köprünün yıkımı 15 gün içinde tamamlanacak. Yıkım çalışmalarının sonrasında bölgede yeni köprü inşası için çalışmalar başlatılacak.

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Kaynak: İHA

Kozcağız, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selde zarar gören Kozcağız Köprüsü yıkılıyor - Son Dakika

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