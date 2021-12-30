Selde zor anlar yaşayan vatandaşlar, o anları anlattı: Koltukların üzerinde sabaha kadar durduk - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki gün önce yaşanan selin ardında hasar tespit ve evlerin temizliği için çalışma başladı. Ekipler evlerde ve bahçelerde bulunan su birikintilerini vidanjör ve su motorları yardımıyla boşalttı.

İFADELERİ YÜREK BURKTU

Suyu görünce panik olduğunu söyleyen Osman Boz, "Suyu gördüm anında paniğe kapıldım koşa koşa eve geldim. Eve gelince baktım merdivene su yükseliyor. Evdekilere hemen söyledim dikkatli olun ve paniğe kapılmayın. Bir baktım eve su girmeye başladı. Su girince bir şey toplayamadık. Anına 50 santimetre su koltukların üstüne çıktık ayakkabılarımı çıkardım hiçbir önlem alamadım. Daha çok paniğe kapıldım. En son çahre çatıya çıkalım dedim. Çatıya çıktık. Sesimizi duyuramadık ve çatıda bekledik. Daha sonra çatıdan inip aşağıya indim. Sobayı yaktım. Sobanın yarısı su üsten odunu yaktım kömürü döktüm. Biraz o ısıyla koltukların üzerinde sabaha kadar durduk. Daha sonra su azalmaya başlayınca dalgıç yardımıyla suyu tahliye etik" dedi.

Afetten hasar gören mahalle yolları onarım çalışmaları sürüyor.