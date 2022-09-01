Selden ailesiyle birlikte son anda kurtulan Ömer amca: "Yeniden doğmuş gibi hissettim" - Son Dakika
Üye Girişi

Selden ailesiyle birlikte son anda kurtulan Ömer amca: "Yeniden doğmuş gibi hissettim"

01.09.2022 18:17
Selden ailesiyle birlikte son anda kurtulan Ömer amca: "Yeniden doğmuş gibi hissettim"

Selden ailesiyle birlikte son anda kurtulan Ömer amca: "Yeniden doğmuş gibi hissettim" Selden ailesiyle birlikte son anda kurtulan Ömer Eyli: "Kızım korkudan sabaha kadar uyuyamadı" Bursa'da dün etkili olan sağanak yağmur sonrası oluşan sel sularına erik hasadından dönerken kızı, damadı ve...

Selden ailesiyle birlikte son anda kurtulan Ömer amca: "Yeniden doğmuş gibi hissettim"

Selden ailesiyle birlikte son anda kurtulan Ömer Eyli:

"Kızım korkudan sabaha kadar uyuyamadı"

BURSA - Bursa'da dün etkili olan sağanak yağmur sonrası oluşan sel sularına erik hasadından dönerken kızı, damadı ve iki yaşındaki torunu ile yakalanan Ömer amca o anları anlattı.

Merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık Mahallesi'nde dün yağan sağanak yağmur sonrası oluşan sel, evlerin ve tarım arazilerinin su basmasına sebep oldu. Sağanak yağmurun yağdığı sırada kızı, damadı ve 2 yaşındaki torunu ile erik hasadından dönen Ömer Eyli'nin bulunduğu kamyonet sel sularına kapıldı. Yaşanan can pazarı ise cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

O anları her anlattığında tekrar yaşadığını ve yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Ömer Eyli, 'Araba erik yüklüydü. Tam buraya çıkmıştım ki araba sel suları nedeniyle çıkamayarak kaldı. Yaklaşık 2 dakika sonra sel suları kamyoneti sürüklemeye başladı. Sel suları kamyoneti 200 metre sürüklerken o sırada başka bir komşumun arabasını da sürüklemiş kamyonet ona takıldı. O sırada biz arabadan atlayarak çıktı. Oradan arkadaşım bana bağırdı' Ömer amca bizim arabaya atla' diye. Yanımda kızım, damadım ve 2 yaşındaki torunum vardı. Kamyonet muhtemelen pert oldu can kaybımız çok şükür yok ama maddi zararımız çok. Sel sularından kurtulduğum an yeniden doğmuş gibi hissettim. Ölüyoruz dedim başladım salavat getirmeye. Kamyonetin içine de sular dolmuştu zaten. Çocuğu tuttum kaldırdım yukarıya. Kapıyı açarak yandaki kamyonete atladık. Çocuk ağlıyordu zaten kızım bile sabaha kadar uyuyamadı.

YORUMLAR
500
Selden ailesiyle birlikte son anda kurtulan Ömer amca: 'Yeniden doğmuş gibi hissettim' Selden ailesiyle birlikte son anda kurtulan Ömer amca: 'Yeniden doğmuş gibi hissettim' Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi Mudanya'da sel felaketinin yaraları sarılıyor (2) Mudanya'da sel felaketinin yaraları sarılıyor (2)
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selden ailesiyle birlikte son anda kurtulan Ömer amca: 'Yeniden doğmuş gibi hissettim' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
17:01 Av yasağı sona erdi, "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, tezgahları doldurdu!
16:47 Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:42 Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:20 Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 18:18:55. #1.11#
SON DAKİKA: Selden ailesiyle birlikte son anda kurtulan Ömer amca: "Yeniden doğmuş gibi hissettim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement