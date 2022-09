Selden ailesiyle birlikte son anda kurtulan Ömer amca: "Yeniden doğmuş gibi hissettim"

Selden ailesiyle birlikte son anda kurtulan Ömer Eyli:

"Kızım korkudan sabaha kadar uyuyamadı"

BURSA - Bursa'da dün etkili olan sağanak yağmur sonrası oluşan sel sularına erik hasadından dönerken kızı, damadı ve iki yaşındaki torunu ile yakalanan Ömer amca o anları anlattı.

Merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık Mahallesi'nde dün yağan sağanak yağmur sonrası oluşan sel, evlerin ve tarım arazilerinin su basmasına sebep oldu. Sağanak yağmurun yağdığı sırada kızı, damadı ve 2 yaşındaki torunu ile erik hasadından dönen Ömer Eyli'nin bulunduğu kamyonet sel sularına kapıldı. Yaşanan can pazarı ise cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

O anları her anlattığında tekrar yaşadığını ve yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Ömer Eyli, 'Araba erik yüklüydü. Tam buraya çıkmıştım ki araba sel suları nedeniyle çıkamayarak kaldı. Yaklaşık 2 dakika sonra sel suları kamyoneti sürüklemeye başladı. Sel suları kamyoneti 200 metre sürüklerken o sırada başka bir komşumun arabasını da sürüklemiş kamyonet ona takıldı. O sırada biz arabadan atlayarak çıktı. Oradan arkadaşım bana bağırdı' Ömer amca bizim arabaya atla' diye. Yanımda kızım, damadım ve 2 yaşındaki torunum vardı. Kamyonet muhtemelen pert oldu can kaybımız çok şükür yok ama maddi zararımız çok. Sel sularından kurtulduğum an yeniden doğmuş gibi hissettim. Ölüyoruz dedim başladım salavat getirmeye. Kamyonetin içine de sular dolmuştu zaten. Çocuğu tuttum kaldırdım yukarıya. Kapıyı açarak yandaki kamyonete atladık. Çocuk ağlıyordu zaten kızım bile sabaha kadar uyuyamadı.