Selden arda kalan manzara! Binaya girmek için karyoladan köprü yaptılar - Son Dakika
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Selden arda kalan manzara! Binaya girmek için karyoladan köprü yaptılar

29.06.2022 14:57
Selden arda kalan manzara! Binaya girmek için karyoladan köprü yaptılar

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yağan yoğun sağanaktan sonra meydana gelen taşkın sebebiyle giriş katı su altında kalan binaya giriş çıkış, tahta ve karyola demirinden yapılan "köprü" ile sağlanabiliyor.

Karadeniz'in batısını vuran sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Günlerdir süren yağış Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşmasına neden oldu. Taşan su, ilçe merkezindeki pek çok binanın bodrum ve giriş katlarının dolmasına yol açtı. Giriş katını su basan binalardan biri olan 20 daireli Fatih Özen Apartmanı'nın sakinleri, ise soruna kendilerince bir çözüm buldu.

KARYOLA DEMİRLERİNDEN KÖPRÜ YAPTI

Binanın birinci katında yaşayan inşaat işçisi Ramazan Ayhan, hem kendisinin hem de komşularının binaya girip çıkabilmeleri için kullanmadığı ranzaların demirinden köprü oluşturmaya karar verdi. Binanın birinci katının balkonundan dışarıya doğru iki uzun tahta kullanan Ayhan, tahtaların üzerine de birbirine bağladıkları karyola demirlerini yerleştirdi.
Ayhan, AA muhabirine, Bozkurt'a geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından yıkılan köprülerin yeniden inşa edilmesi için çalışmaya geldiğini söyledi.

Selin yıktığı ilçeden bir manzara! Girişi suyla dolan binaya girmek için karyoladan köprü yaptılar

BİNADAKİ GİRİŞ ÇIKIŞI SAĞLIYOR

Evde kullanmadıkları ranzalar bulunduğunu belirten Ayhan, "Kendi imkanlarımızla birleştirdik ve binadaki giriş çıkışı sağladık. Su çekilinceye kadar bu köprüyü kullanacağız. Binadaki komşularımız buradan inip işine gücüne gidebiliyor. Komşularımız market ihtiyaçlarını böyle sağlamış oluyor." dedi.

Selin yıktığı ilçeden bir manzara! Girişi suyla dolan binaya girmek için karyoladan köprü yaptılar
Selin yıktığı ilçeden bir manzara! Girişi suyla dolan binaya girmek için karyoladan köprü yaptılar
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Kaynak: AA

Karadeniz, Bozkurt, Ezine, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selden arda kalan manzara! Binaya girmek için karyoladan köprü yaptılar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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