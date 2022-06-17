Selden canlarını nasıl kurtardıklarını gözyaşlarıyla anlattılar - Son Dakika
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Selden canlarını nasıl kurtardıklarını gözyaşlarıyla anlattılar

17.06.2022 17:13

Selden canlarını nasıl kurtardıklarını gözyaşlarıyla anlattılar -Selin vurduğu tarihi Firg Vadisi'ndeki köyde felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Frig Vadisi'nin önemli eserlerinin bulunduğu Ayazini köyünde sel baskını yaşandı.

Selden canlarını nasıl kurtardıklarını gözyaşlarıyla anlattılar

-Selin vurduğu tarihi Firg Vadisi'ndeki köyde felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Frig Vadisi'nin önemli eserlerinin bulunduğu Ayazini köyünde sel baskını yaşandı. Gece yaşanan sel baskının ardından gün ağarınca felaket boyutu ortaya çıkarken, bazı vatandaşlar selden canlarını zor kurtardıklarını gözyaşları içinde anlattılar.

Sağanak yağışın kısa sürede sele neden olduğu bölgede tarihi mağaralarından birinin hemen yanı başındaki ev de çökme sonucu yıkıldı. Hasarların giderilmesi için çalışmalar başlatılırken bazı evlerde ise yıkım kararı alındı. Selde dolayı tarım arazileri zarar gören bölge sakinlerinden Habibe Efe, "Sel her şeyimizi götürdü salatalıklarımızı, tarla arazimizi çoğu yerler zarar gördü sebzelerimiz hiç bir şeyimiz kalmadı. Bir çocuğu kafeteryanın yanında sel devirdi bir tane kadın kurtardı eğer yetişmeseydi sel çocuğu götürecekti, benim kız çocuğumda tarla evinde duruyorlar oradan da sel geldi ayçiçeği tarlasına çıktılar ve 9 aylık çocuğuyla geceyi orada geçirdiler" dedi.

"Can kaybımız olmaması tek tesellimiz"

Davut Koç isimli vatandaş ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

Dün burada bir afat gerçekleşti birçok komşumuzun çok zararı var evleri su basmış ve bazı evler de yıkılmış vaziyette Allah'tan gelen bir şey bu yapacak bir şeyimiz yok can kaybımızın olmaması tek tenselliğimiz"

Celil Toklu vatandaş selin tarım ve hayvancılık başta olmak üzere bir çok alanda zarar neden olduğunu ifade ederek, 200 bin TL zararının olduğunu kaydetti.

"Duvarı yıkmasaydık hasta çocuğumla burada can verecektik"

Turizm kuşağında işletme sahibi olan Seviye Karagözlü ise gözyaşları içerisinde köyde en çok zararı olan kişinin kendisinin olduğunu belirterek; "Dün akşam yağmurun yağmasıyla birlikte hasta çocuğumla çadıra sığındık. AFAD telefonumu açtı Allah razı olsun ama AFAD gelene kadar kardeşimi arayarak traktör yardımıyla buradan kurtulduk yoksa burada selin ortasın da ölmüş olacaktık ama duvarı biraz sel birazda biz yıkarak suyun azalmasıyla biz kurtulduk" dedi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda AFAD ve sağlık ekibi ile birlikte jandarma ekipleri sevk edilirken, afet bölgesinde çalışma başlattı. İş makineleri ile köy yollarında çalışma yapılırken, çamur ve molozlar kepçelerle temizlendi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Selden canlarını nasıl kurtardıklarını gözyaşlarıyla anlattılar - Son Dakika

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