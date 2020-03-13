Selden etkilenen Akçakoca'da TOBB okul yaptıracak - Son Dakika
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Selden etkilenen Akçakoca'da TOBB okul yaptıracak

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 12 derslikli ilkokul yapılmasına yönelik protokol imzalandı.

Selden etkilenen Akçakoca'da TOBB okul yaptıracak, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 12 derslikli ilkokul yapılmasına yönelik protokol imzalandı.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen TOBB İlkokulu protokol imza töreninde konuşan TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, birliğin 81 ilde okullar yaparak ülkeye katkı vermeye çalıştıklarını belirtti. Akçakoca'ya büyük sel felaketinden sonra bir katkılarının olmasını istediklerini belirten Zeytinoğlu, "Önce birtakım yardımlar yapalım dedik ama daha sonra kalıcı olması adına Sayın Valimizden ve Oda Başkanımızdan gelen talep üzerine bunun bir okul olması yönünde karar verdik. Biz bu okulun Akçakoca'mıza, Düzce'mize, memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun çok güzel bir jest yaptığını söyleyerek "12 derslikli bir ilkokulu çok ihtiyaç olan bir bölgeye Akçakoca'nın çok merkezi bir bölgesine ve en iyi okullarımızdan birisi olacağını düşündüğümüz bir bölgede okulumuza hemen başlayacağız inşallah. Temennimiz en kısa zamanda bitirmek suretiyle eğitime öğretime daha geniş bir katılımlı ekiple bunu açmaktır." dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Törene, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu ve Akçakoca Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nazım Pazvant katıldı.

TOBB tarafından Akçakoca'ya yaptırılacak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu, 12 derslikli, zemin artı bir kat ve 360 öğrenci kapasiteli olacak.

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:50 Kaynak: AA
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