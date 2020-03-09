Selden etkilenen Akçokoca'ya kum temizleme aracı alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selden etkilenen Akçokoca'ya kum temizleme aracı alındı - Son Dakika

Selden etkilenen Akçokoca'ya kum temizleme aracı alındı

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 18 Temmuz 2019'da yaşanan sel felaketi nedeniyle plajlarda oluşan kirliliği önlemek için kum temizleme aracı alındı.

Selden etkilenen Akçokoca'ya kum temizleme aracı alındı, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 18 Temmuz 2019'da yaşanan sel felaketi nedeniyle plajlarda oluşan kirliliği önlemek için kum temizleme aracı alındı.

İlçenin Çuhallı plajında kum temizleme aracının teslimi için tören düzenlendi.

Vali Zülkif Dağlı, törende yaptığı konuşmada, Akçakoca'nın turizm ilçesi olması nedeniyle kum aracının gerekli olduğunu kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kum temizleme aracı için ödeneği çıkardığını aktaran Dağlı, "Allah böyle afetler vermesin. Akçakoca'da yaşanan afette ilçemize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanımıza bu kum temizleme aracını söyledik. Nasip olacaksa bir şekilde oluyor. Bu Akçakocamız için gerçekten önemli bir makine. İnşallah Akçakoca'mıza güzel bir şekilde hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

Törene, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Vali Dağlı ve beraberindekiler, Şehit Ercan Çelik Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret ederek, 15 Temmuz Parkı ile Yukarı Mahalle Vilayetler Birliği Konağı restorasyon çalışmalarını inceledi.

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:34 Kaynak: AA
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