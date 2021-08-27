Selden Etkilenen Bölgelere Yalova'dan Büyükbaş Hayvan Desteği - Son Dakika
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Selden Etkilenen Bölgelere Yalova'dan Büyükbaş Hayvan Desteği

27.08.2021 15:37
Selden Etkilenen Bölgelere Yalova'dan Büyükbaş Hayvan Desteği

Ülkemizde yakın zamanda Kastamonu ve Sinop illerimizde meydana gelen sel afetinden etkilenen besicilere destek olmak amacıyla Yalova'da hayvancılık yapan bir hayırseverimiz tarafından besicilere destek olmak adına 89 büyükbaş damızlık ve besi danası gönderildi.

Ülkemizde yakın zamanda Kastamonu ve Sinop illerimizde meydana gelen sel afetinden etkilenen besicilere destek olmak amacıyla Yalova'da hayvancılık yapan bir hayırseverimiz tarafından besicilere destek olmak adına 89 büyükbaş damızlık ve besi danası gönderildi. Büyükbaş hayvanların gönderilmesi esnasında Vali Yardımcımız Mehmet Bahattin ATÇI, Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat PARILDAR ve hayırsever vatandaşımız hazır bulundu. Kastamonu ve Sinop illerimize gidecek 4 kamyondan oluşan konvoya hayırlı yolculuklar dileyerek sel bölgesindeki vatandaşlarımıza Yalova'nın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Yalova Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla gönderilecek Büyükbaş hayvanalar Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt'taki çiftçilerimize verilmek Sinop ve Kastamonu'daki Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerine teslim edilecek.

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Kastamonu, Damızlık, Yalova, Sinop, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Selden Etkilenen Bölgelere Yalova'dan Büyükbaş Hayvan Desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selden Etkilenen Bölgelere Yalova'dan Büyükbaş Hayvan Desteği - Son Dakika
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