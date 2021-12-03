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Selden etkilenen Dereli'de inşa edilen konut ve iş yerlerinin kurası çekildi - Son Dakika

Selden etkilenen Dereli'de inşa edilen konut ve iş yerlerinin kurası çekildi

03.12.2021 10:47
Selden etkilenen Dereli'de inşa edilen konut ve iş yerlerinin kurası çekildi

Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel sonrası alınan kararla, yıkılan binaların yerine inşa edilen konut ve iş yerlerinin kura çekimi yapıldı.

Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel sonrası alınan kararla, yıkılan binaların yerine inşa edilen konut ve iş yerlerinin kura çekimi yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir yıl gibi kısa sürede iş yeri ve konutların hak sahiplerine teslime hazır hale getirildiği belirtildi.

İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine Vali Enver Ünlü'nün de katıldığı aktarılan açıklamada, kura sonucunda Merkez Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 71 konut ve 82 iş yeri ile Sütlüce Mahallesi'ndeki 142 konutun hak sahiplerine teslim edildiği anlatıldı.

Açıklamada, Vali Ünlü'nün şu ifadelerine yer verildi:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında durdu. Mağduriyetlerin hızlıca giderildiği bu süreçte afetin izleri önemli ölçüde silindi. Bu büyük bir başarı aslında, devletimizin üstün kabiliyetleriyle kısa sürede Dereli'de yöresel mimariye uygun yepyeni bir ilçe inşa edildi diyebiliriz. Bulunduğumuz noktaya hızlı geldik ama kolay da gelmedik, tüm bu işlerin arka planında uzun mesailer var, disiplinli ve profesyonel bir çalışma anlayışı var. Kontrol ve denetim mekanizmalarının ciddiyeti var ve devlet büyüklerimizin de emsalsiz destekleri var."

Ünlü, "Devlet, vatandaşının mutluluğu ile mutlu olur" anlayışıyla yaraların sarılması için desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Giresunlular adına teşekkür etti.

Giresun, Dereli, konut, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selden etkilenen Dereli'de inşa edilen konut ve iş yerlerinin kurası çekildi - Son Dakika


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