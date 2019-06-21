Son Dakika Haberleri: Selden etkilenen Nallıhan'da yaralar sarılıyor
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Selden etkilenen Nallıhan'da yaralar sarılıyor

1 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşanan selin ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşanan selin ardından yaralar sarılmaya başlandı. Nallıhan'da 5 gündür etkili olan yağışlardan etkilenen köylerde kapanan yollarda çalışmalar sürüyor. Sel sularının yollara taşıdığı taş, çamur, odun gibi molozlar temizlenerek, yollar düzenleniyor. Köylere ulaşımı sağlayan yolların açılmasıyla Nallıhan'a ulaşım normale dönmeye başladı.
(Doğukan Can Yüksel/İHA)
Selden etkilenen Nallıhan'da yaralar sarılıyor
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
Ankara, Nallıhan, Güncel
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