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Selden etkilenen vatandaşların elektrik faturalarının ertelenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika

Selden etkilenen vatandaşların elektrik faturalarının ertelenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

17.09.2021 04:16
Selden etkilenen vatandaşların elektrik faturalarının ertelenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de, System.String[]

SEL felaketinden etkilenen bölgelerin elektrik faturalarının ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SEL felaketinden etkilenen bölgelerin elektrik faturalarının ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sel Felaketi Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay süreyle ertelendi. Kararda "sel felaketinden etkilenen vatandaşların 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim tahakkuk dönemlerine ilişkin faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelenir" ifadesi yer aldı. Selden zarar gören vatandaşların en geç 15 Ekim 2021 tarihine kadar faturalarının ertelenmesine dair dilekçeyi ilgili tedarik şirketlere sunması gerektiği belirtilen kararda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin ise karar kapsamı dışında olduğu aktarıldı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Selden etkilenen vatandaşların elektrik faturalarının ertelenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selden etkilenen vatandaşların elektrik faturalarının ertelenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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