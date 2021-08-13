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Selden etkilenen yerler için "mücbir sebep hali" ilan edildi - Son Dakika

Selden etkilenen yerler için "mücbir sebep hali" ilan edildi

13.08.2021 21:50
Selden etkilenen yerler için

Karadeniz bölgesindeki sağanak yağışlar Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketine neden oldu. Pek çok kişinin öldüğü ve mahsur kaldığı bölgede selden etkilenen yerler için "mücbir sebep hali" ilan edildi. Her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatıldı.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen sel felaketinde son duruma göre can kaybı toplamda 38'e yükseldi. Pek çok vatandaşın maddi olarak da selden etkilendiği bölgelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "mücbir sebep hali" ilan edildi. Buna göre her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatıldı.

VERGİ, CEZA VE GECİKME FAİZLERİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

Mücbir sebep hali süresince;

Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, sel tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatıldı.

MÜCBİR SEBEP HALİ NEDİR?

Mücbir sebep, hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk ve buna benzer hallerdir. Mücbir sebep halinde, kişi ile meydana gelen sonuç arasındaki nedensellik bağının kalktığından, oluşan sonuca mücbir sebep oluşturan olayın yol açtığından ve iradesi dışında meydana gelen sonuç sebebiyle kişiye yüklenebilecek hiçbir kusurun bulunmadığından söz edilir.

Selden etkilenen yerler için mücbir sebep hali ilan edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kastamonu, Sel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selden etkilenen yerler için 'mücbir sebep hali' ilan edildi - Son Dakika Ekonomi


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