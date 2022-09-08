Türkiye'den insani yardım taşıyan 12'nci uçak Pakistan'a ulaştı
08.09.2022 23:04
Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere Türkiye'den havalanan 12'nci uçak Pakistan'a ulaştı.
Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere Türkiye'den havalanan 12'nci uçak Pakistan'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, bugün yardım götürmek üzere havalanan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı.
Kaynak: AA
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