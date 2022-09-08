Türkiye'den insani yardım taşıyan 12'nci uçak Pakistan'a ulaştı

Bu kapsamda, bugün yardım götürmek üzere havalanan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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