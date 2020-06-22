Selden geriye yürek yakan fotoğraflar kaldı - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde toprağın altında kalan bir köpek de kurtarılamadı.

Bursa'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağış hayatı felç etti. Kestel'in Dudaklı, Narlıdere, Kayacık mahalleleri yağıştan en çok etkilenen yerler oldu. Binlerce dekar alan sular altında kalırken, 5 vatandaş hayatını kaybederken, 1 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. Dudaklı Mahallesi'nde çekilen bir fotoğraf ise felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. Toprağın altında kalan köpeğin son bakışları yürekleri burkarken, selin en acı karelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

(İHA)