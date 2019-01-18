Selden İş Makinesiyle Kurtarıldılar
1 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel sularının ortasında otomobil ile mahsur kalan iki kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel sularının ortasında otomobil ile mahsur kalan iki kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı. Sağanak yağış Osmaniye'de hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası oluşan sel Çatalhöyük mevkisinde köprünün yıkılması sonucu Kadirli- Adana
karayolunu ulaşıma kapattı. Adana istikametinden Kadirli'ye gelen iki kişi otomobilleri ile sele yakalandı. Bir anda suya gömülen otomobil içerisindeki biri kadın 2 kişi mahsur kaldı. Cep telefonuyla yardım isteyen 2 kişinin imdadına yol açma çalışmasına katılan kepçe yetişti. Otomobilden çıkan iki kişi kepçeye alınarak kurtarıldı. O anlar ise kepçe operatörü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
(Selçuk
Şavran/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:11 Kaynak: İHA
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