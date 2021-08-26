Üye Girişi
KASTAMONU - Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

KASTAMONU - Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı

26.08.2021 11:26

Kastamonu'da 69 yaşındaki Havva ile 68 yaşındaki Mustafa Bayraktar çifti, Bozkurt ilçesinde yaşanan sel sırasında evlerinden ayrılıp bir binanın çatısına çıkarak kurtuldu.

Kastamonu'da 69 yaşındaki Havva ile 68 yaşındaki Mustafa Bayraktar çifti, Bozkurt ilçesinde yaşanan sel sırasında evlerinden ayrılıp bir binanın çatısına çıkarak kurtuldu.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ve çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, bazı binalar da yıkıldı.

Selin geldiğini gören Havva ve Mustafa Çiftçi çifti, evlerinden ayrılarak daha yukarıdaki başka bir apartmana gitti. Çiftin apartmana girmesinin hemen ardından etrafı su bastı.

Girdikleri apartmanda bulunanlarla çatıya çıkan Çiftçi çifti, ertesi gün helikopterle kurtarıldı.

Çiftin evlerinin bulunduğu apartman ise hasar görmesi nedeniyle yıkılma kararı alınan binalar arasında yer alıyor.

Havva Bayraktar, AA muhabirine, evlerinin Ezine Çayı'nın kenarında olduğunu söyledi.

Sel günü sabah erken saatlerden itibaren çayı gözetlediğini belirten Bayraktar, "Gözüm camda. Baktım çay buzdolabı getiriyor. Onu görünce kapımı camımı kapattım, aldım anahtarımı aşağı indim. İndiğimde eşim gelmişti. 50 metre kadar yukarı gittik. Orada bir apartmana girdik. 2-3 merdiven çıktık, arkamızdan su girdi. Hemen 5. kata çıktık." dedi.

Geceyi bu apartmanda geçirdiklerini anlatan Bayraktar, "30 kişiydik orada, sabahladık. Apartmanda misafir ettiler bizi. Çatıya çıktık, sağ su, sol su. Kapkara, çamur gibi, nasıl korkmayalım. Gece çok korktuk. Elektrik yok, su yok, kabus gördük. Sabaha kadar o tomruklar 'küt küt' diye binaya vurdu." diye konuştu.

Ertesi sabah helikopterle kurtarıldıklarını dile getiren Bayraktar, "Helikopterler gelirken, rüzgarı bizi uçurmasın diye bacaya tutunduk. Oradan bizi alıp Abana'ya götürdüler. O kadar korkmuşum ki Abana'yı tanıyamadım." ifadelerini kullandı.

Mustafa Bayraktar ise zor bir gece geçirdiklerini vurguladı.

Evde eşiyle oturduğu sırada polisin, "Arabaları kaldırın, sel gelecek." diye anons geçtiğini aktaran Bayraktar, "Ben de apar topar inip arabayı aldım. Değirmen sokağa arabayı bıraktım. Tekerleklerine kadar su gelmiş. 1,5 metre daha geride bıraksam araba da sele kapılıp gidiyordu." diye konuştu.

Eşiyle birlikte kaçtıklarını dile getiren Bayraktar, "Hemen eve geldim. Aşağıda hanımla buluştuk. Ele ele tutuştuk, yukarıdaki binaya gittik. Oradan çatıya çıktık, kendi binamıza bir daha dönmedik." dedi.

KASTAMONU - Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı
KASTAMONU - Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı
KASTAMONU - Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı
KASTAMONU - Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı
KASTAMONU - Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı
KASTAMONU - Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı
KASTAMONU - Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı
KASTAMONU - Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı

Mustafa Bayraktar, Kastamonu, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akşener'in sağ kolu Yavuz Ağıralioğlu AK Parti'yi övdü: 18 yıllık aralıksız iktidarı takdir edilmesi gereken bir başarı 14:11 Akşener'in sağ kolu Yavuz Ağıralioğlu AK Parti'yi övdü: 18 yıllık aralıksız iktidarı takdir edilmesi gereken bir başarı 1,5 euroluk teklifi kabul etmeyen Larin'in 2,5 milyon euro istediği öğrenildi 13:58 1,5 euroluk teklifi kabul etmeyen Larin'in 2,5 milyon euro istediği öğrenildi Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak 13:45 Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı 13:33 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı Diyanet 12:39 Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor 12:27 Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor
Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti 11:46 Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu 11:10 İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu

Son Dakika Haberleri
14:07 Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok.
13:58 1,5 euroluk teklifi kabul etmeyen Larin'in 2,5 milyon euro istediği öğrenildi
13:47 Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı
13:44 Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak
13:39 Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak
13:33 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı
13:21 Fenerbahçe, Japon orta saha Hidemasa Morita transferi için resmi teklif yaptı
13:16 Markette skandal olay! Ürünlere iğne ile bilinmeyen madde enjekte etmiş
12:39 Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi
12:35 Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor
3. haftada oynanacak maçlarda görevli hakemler belli oldu 3. haftada oynanacak maçlarda görevli hakemler belli oldu         
14:16
Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok         
14:08
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak         
13:40
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor         
12:35
ABD, bu videoya ne tepki verecek! 6 milyon dolar değerindeki helikopterleri Taliban'ın kontrolüne geçti ABD, bu videoya ne tepki verecek! 6 milyon dolar değerindeki helikopterleri Taliban'ın kontrolüne geçti         
12:15
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere         
10:54
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor         
10:31
Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş         
10:20
1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek         
10:10
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 14:21:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KASTAMONU - Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement