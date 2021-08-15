Son dakika haber: Buzağıyı kucağında taşıyıp selden kurtardı - Son Dakika

BARTIN'da yaşayan Hasan Turgut (49), kentteki sel sırasında ahırdaki buzağıyı kucağına alıp, evine getirdi. Turgut, annesi selde ölen 10 günlük buzağıyı biberonla besliyor.

Ulus ilçesine bağlı 400 haneli Zafer köyünde yaşanan sel nedeniyle hemen hemen bütün evlerin ve iş yerlerinin alt katlarına su girdi. Sel sularından ahırdaki hayvanlarını kurtarmak isteyen minibüs şoförü Hasan Turgut (49), 4 günlük buzağıyı kucağına alıp selden kurtardı. Bir inek ise sel sularının bastığı ahırda öldü. Turgut, evine getirdiği buzağıyı, 5 gündür biberonla besliyor. Hasan Turgut'a eşi Emine Turgut da yardımcı oluyor. Yaşananları anlatan Turgut, sel sularının bir anda bastığını belirterek, "Yağmur gece çok şiddetlendi. Ben de evin önüne indim, o sırada sel suları ahıra dolmaya başladı. 2 ineğimizi başkalarına emanet ettim. Sonra 4 günlük buzağıyı kucağıma alarak, eve taşıdım. Buzağının annesini kurtaramadık. O günden beri buzağıya evimizin bir odasında bakıyoruz. Şu anda buzağımız 10 günlük oldu, biberonla besliyoruz ama bize buzağı yemi lazım, yardım etmek isteyenlerin desteğini bekliyoruz. Buzağımıza da 'garip' ya da 'öksüz' adını vereceğiz" dedi.