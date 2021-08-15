SELDEN KUCAĞINDA TAŞIYARAK KURTARDIRDIĞI BUZAĞISINI BİBERONLA BESLİYOR - Son Dakika

BARTIN'ın Ulus ilçesi Zafer köyünde yaşayan Hasan Turgut (49), sel geldiği sırada ahırda bulunan buzağıyı kucağına alarak, evine getirdi. Hasan Turgut annesi selde ölen buzağıyı biberonla besliyor. Ulus ilçesine bağlı 400 haneli Zafer Köyünde hemen hemen bütün evlerin ve iş yerlerinin alt katlarına giren sel suları nedeniyle ahırda bulunan hayvanlarını kurtarmak isteyen minibüs şoförü Hasan Turgut (49), 2 ineğini başka bir yere gönderdi. Ahırda bulunan 4 günlük buzağıyı kucağına alarak, sel sularından kurtardı. 1 inek ise sel sularının bastığı ahırda telef oldu. Evine getirdiği buzağıya evinin bir odasında bakmaya başlayan Turgut, biberonla 5 gündür buzağıyı besliyor. Yaşadığı o anları anlatan Hasan Turgut sel sularının bir anda bastığını belirterek, 'Yağmur gece saatlerinde çok şiddetlendi. Bende evin önüne indim, o sırada sel suları ahıra dolmaya başladı. 2 ineğimizi başkalarına emanet ettim. Sonra 4 günlük buzağıyı kucağıma alarak, eve taşıdım. Buzağının annesini kurtaramadık. O günden beri buzağıya evimizin bir odasında bakıyoruz. Şu anda buzağımız 10 günlük oldu, biberonla besliyoruz. Ama bize buzağı yemi lazım, yardım etmek isteyenlerin desteğini bekliyoruz. Buzağımıza da 'garip' ya da 'öksüz' adını vereceğiz" dedi.