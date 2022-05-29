Selden kurtardığı yavru tilkiyi ekiplere teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi

Selden kurtardığı yavru tilkiyi ekiplere teslim etti

29.05.2022 11:49

Selden kurtardığı yavru tilkiyi ekiplere teslim etti Boğulmak üzere olan yavru tilkiyi kurtardı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir vatandaş, sel sularına kapılıp boğulmak üzere olan yavru tilkiyi kurtararak 15 gün baktıktan sonra ekiplere teslim etti.

Selden kurtardığı yavru tilkiyi ekiplere teslim etti

Boğulmak üzere olan yavru tilkiyi kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir vatandaş, sel sularına kapılıp boğulmak üzere olan yavru tilkiyi kurtararak 15 gün baktıktan sonra ekiplere teslim etti.

Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık 15 gün önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Aracıyla yolda seyir halinde olan Mustafa Baytekin adlı vatandaş, şiddetli yağmur nedeniyle aracını yol kenarında durdurdu. Yağmurun geçmesini bekleyen Baytekin, sel sularıyla kaplanan ekinlerin arasında yavru bir hayvan olduğunu fark etti. Boğulmak üzere olan hayvanı köpek yavrusu zanneden Baytekin, aracından inerek sel sularının arasına girip yavruyu kurtardı. Islanan ve soğuktan titreyen yavruyu aracına koyup kliması önünde ısıtan Baytekin, köpek değil de tilki olduğunu fark etti. Yavru tilkiyi evine götüren Mustafa Baytekin, karnını doyurup 15 gün boyunca baktı. Hayvanın doğal ortamına dönmesi gerektiğini bilen Baytekin, Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile iletişime geçerek yavruyu Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Burada gerekli kontrolleri ve tedavisi Veteriner Hekim Uğur Özbay tarafından yapılan yavru tilki, koruma altına alındı.

Sel sularında boğulacaktı

Tam boğulmak üzereyken kurtardığını belirten Mustafa Baytekin, "Çok şiddetli bir yağmur yağıyordu. Kısacası sel oluyordu. Biz oradan geçerken yolun kenarında, ekinlerin içinde küçücük bir hayvan vardı. Boğulmak üzereydi ve titriyordu. Ben de gidip oradan aldım. Önce köpek yavrusu sandım ama sonra baktım ki tilkidir. Yaklaşık 15 gündür kendim evde besliyorum. Ölmek üzereydi, bir bakıma hayatını kurtarmış olduk. Şu anda da inşallah doğayla baş başa inşallah hayatına kavuşur, tekrar eski hayatına geri döner" diye konuştu.

Selden kurtardığı yavru tilkiyi ekiplere teslim etti
Selden kurtardığı yavru tilkiyi ekiplere teslim etti
Selden kurtardığı yavru tilkiyi ekiplere teslim etti
Selden kurtardığı yavru tilkiyi ekiplere teslim etti
YORUMLAR
500
Sahipsiz köpek tedavi edildi Sahipsiz köpek tedavi edildi Mersin'de ağzında yaralar bulunan sahipsiz köpek tedavi edildi Mersin'de ağzında yaralar bulunan sahipsiz köpek tedavi edildi
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Köpek, Sel, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Selden kurtardığı yavru tilkiyi ekiplere teslim etti - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 11:55:52. #1.12#
SON DAKİKA: Selden kurtardığı yavru tilkiyi ekiplere teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement