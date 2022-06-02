KASTAMONU - Selden sonra Bozkurt'u eski haline getirmek için çalışmalar hızla sürüyor - Son Dakika
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KASTAMONU - Selden sonra Bozkurt'u eski haline getirmek için çalışmalar hızla sürüyor

02.06.2022 12:16

Kastamonu Valisi Avni Çakır, geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek,"Bozkurt'u inşallah 11 Ağustos'un yıl dönümünde eski haline kavuşturacağız, Bozkurtlulara devlet olarak verdiğimiz sözü yerine getireceğiz.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek,"Bozkurt'u inşallah 11 Ağustos'un yıl dönümünde eski haline kavuşturacağız, Bozkurtlulara devlet olarak verdiğimiz sözü yerine getireceğiz." dedi.

Bozkurt Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından ilçedeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Çakır, AA muhabirine, her ay kendi başkanlığında ilçede tüm kurum ve kuruluşlarla değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

İlçenin geçen yıl 11 Ağustos'ta büyük bir sel afeti yaşadığını anımsatan Çakır, "12 Ağustos'tan itibaren başlayan iyileştirme süreci bugün de aynı şekilde devam ediyor. Şu an üzerinde bulunduğumuz köprü ilçenin iki yakasını bağlayan can damarı niteliğinde bir köprü. Bu köprü yapılarak ihtiyaç halinde kullanıma hazır hale getirildi." dedi.

Çakır, DSİ'nin kanal tahkimatlarını bitirdiğini ve kanal içi temizliğine başlanacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Hemen ikinci köprümüzün imalat süreci başlayacak. 11 Ağustos itibarıyla hem iki köprümüz hem de yaya köprümüz açılacak. Hemen arkamızda gördüğünüz kent meydanında çalışma sürüyor. 12 dükkan 1 pazar yeri ve millet kıraathanesi çalışması devam ediyor. Onu da ağustos ayı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Kaymakamlık hizmet binamızda çalışma sürüyor. Şehrin 5 ayrı noktasında 679 konuttan oluşan TOKİ çalışmaları hızla sürüyor. Merkezde 123 dükkanımızın inşaatı yoğun şekilde devam ediyor. Sanayi sitesinin zemin betonları kaldı. Haziran ayı içerisinde onları da hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Spor sahalarımız hızla yapılıyor. Afette ilçe merkezinde İmam Hatip Lisesi etkilenmişti. Oranın tadilatı bitti ama bölgesinde yoğun inşaat olduğu için açmadık. Hazır ama önümüzdeki yıl eğitim başlayacak. Hemen yanında 100 öğrenci kapasiteli yurdumuz var. Anaokulumuzun restorasyon çalışması devam ediyor. Kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu şebekesine yönelik çalışmada da yüzde 90'lardayız. "

Hava şartlarının iyileşmesiyle çalışmaların hızlandığını anlatan Avni Çakır, bölgenin son yılların en yoğun kışlarından birini geçirdiğini ve ilçe merkezine dahi 50 santimetreye yakın kar yağdığını aktardı.

Köylerde ise 2,5 metreye yakın kar olduğunu ve iklim koşullarının çalışmaları etkilediğini dile getiren Çakır, sözlerini, "Bozkurt'u inşallah 11 Ağustos'un yıl dönümünde eski haline kavuşturacağız. İnşallah Bozkurtlulara devlet olarak verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Bu doğrultuda tüm kurumlarımız hızla çalışıyorlar. Şehrin her noktası büyük bir şantiye görüntüsünde. 11 Ağustos'ta meydan, köprüler, yaya yolu, spor sahalarımızı, sanayi sitelerimizi vatandaşlarımıza açacağız. İşlerimizin büyük kısmını yıl içerisinde teslim edeceğiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Devlet olarak vatandaşımızı yanındayız. İnşallah verdiğimiz sözü alnımızın akıyla yerine getireceğiz." diye tamamladı.

KASTAMONU - Selden sonra Bozkurt'u eski haline getirmek için çalışmalar hızla sürüyor
KASTAMONU - Selden sonra Bozkurt'u eski haline getirmek için çalışmalar hızla sürüyor
KASTAMONU - Selden sonra Bozkurt'u eski haline getirmek için çalışmalar hızla sürüyor
KASTAMONU - Selden sonra Bozkurt'u eski haline getirmek için çalışmalar hızla sürüyor

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Kaynak: AA

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