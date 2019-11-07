Son Dakika Haberleri: Selden sonra yapılan çalışmalarla, Marmaris normale döndü
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Selden sonra yapılan çalışmalarla, Marmaris normale döndü

7 saat önce

Önceki gün yağan sağanak yağmur nedeniyle olumsuzlukların yaşandığı Marmaris'te hayat normale döndü.

Selden sonra yapılan çalışmalarla, Marmaris normale döndü, System.String[]

Önceki gün yağan sağanak yağmur nedeniyle olumsuzlukların yaşandığı Marmaris'te hayat normale döndü. Yağmur nedeniyle kıyıya çıkan bir kaplumbağa vatandaşların ilgi odağı oldu. Yolunu kaybeden kaplumbağanın fotoğrafını çeken vatandaşlar daha sonra onu denize bıraktı.


Metrekareye 185 kilogram yağışın düştüğü Marmaris'te yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Yağışın başladığı 5 Kasım gece yarısından itibaren teyakkuzda olan Marmaris Belediyesi ekipleri tüm sorunlara anında müdahale etti. Gündüz de sokak yıkaması, dere temizliği, hasar gören yollarda bakım onarım yapan ve plajda da düzenleme gerçekleştiren belediye ekipleri vatandaşlardan da tam not aldı.


Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü dere kenarları, ana caddeler ve halk plajının temizliğinin yanı sıra ilçede 63 sokakta yıkama çalışması gerçekleştirdi. 5 ekip halinde çalışan Fen İşleri çalışanları da 30'un üzerinde sokağa müdahalede bulundu. Kapalıçarşı ve şehir merkezinde hayat normale dönerken Fen İşleri çalışanları plajda düzenleme çalışması yaptı.


Öte yandan havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahilde kitap okuyup, balık tutarak zaman geçirdi. Bazı vatandaşlar da tavla oynadı. Sel kıyıya getirdiği bir kaplumbağa vatandaşların ilgi odağı oldu. Yolunu kaybeden kaplumbağanın fotoğrafını çeken vatandaşlar daha sonra onu denize bıraktı. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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