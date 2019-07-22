Selden zarar gören ailelere para yardımı yapıldı
1 saat önce
Niğde'de meydana gelen selden dolayı evleri zarar gören 16 aileye AFAD tarafından yardım ödemesi yapıldı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:45 Kaynak: İHA
'de meydana gelen selden dolayı evleri zarar gören 16 aileye AFAD
tarafından yardım ödemesi yapıldı.
17-21 Haziran tarihinde merkeze bağlı Ağcaşar, Kırkpınar
köyleri ile Orhanlı
Kasabası'nda meydana gelen sel felaketinden dolayı konutları zarar gören 16 aileye İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen 26 bin lira nakdi yardım yapıldı. - NİĞDE
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