Son Dakika Haberleri: Selden zarar gören ailelere para yardımı yapıldı
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Selden zarar gören ailelere para yardımı yapıldı

1 saat önce

Niğde'de meydana gelen selden dolayı evleri zarar gören 16 aileye AFAD tarafından yardım ödemesi yapıldı.

Selden zarar gören ailelere para yardımı yapıldı, System.String[]
Niğde'de meydana gelen selden dolayı evleri zarar gören 16 aileye AFAD tarafından yardım ödemesi yapıldı.

17-21 Haziran tarihinde merkeze bağlı Ağcaşar, Kırkpınar köyleri ile Orhanlı Kasabası'nda meydana gelen sel felaketinden dolayı konutları zarar gören 16 aileye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen 26 bin lira nakdi yardım yapıldı. - NİĞDE
Kırkpınar, Niğde, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:45 Kaynak: İHA
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