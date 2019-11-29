Son Dakika Haberleri: Selden zarar gören Akçakoca'ya yapılan yardım
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Selden zarar gören Akçakoca'ya yapılan yardım

6 saat önce

AK Parti İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, Akçakoca'da sel felaketinde zarar gören belediye ve köylere yapılan yardımlar hakkında açıklamada bulundu.

Selden zarar gören Akçakoca'ya yapılan yardım, System.String[]

AK Parti İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, Akçakoca'da sel felaketinde zarar gören belediye ve köylere yapılan yardımlar hakkında açıklamada bulundu.

Başkan Sarıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada,17-18 Temmuz'da Akçakoca'da yaşanan sel ve toprak kayması nedeniyle özellikle Esmahanım, Uğurlu ve Dilaver köylerinde büyük hasar oluştuğunu ve bu hasarın giderilmesi konusunda devletten yardımların geldiğini söyledi.

Sel olduğu günden itibaren çalışmaların başladığını ve halen devam ettiğini belirten Sarıoğlu, "Asfalt ve yolla ilgili bir yardım geldi. 30 kilometreye yakın o bölgeye asfalt dökeceğiz. Köprülerle ilgili bir para geldi. Öncelikli olarak acil sırasına göre yapılacak. Programlar yapıldı. Hava şartlarına göre altyapı çalışmaları ile bu işler yapılacak. Mevcut asfaltların yama çalışmalarını yaptık. Kocullu ve Arabacı köyü arasında bir kilometrelik yol var onları yapıyoruz." dedi.

Belediyeye yapılan yardımlar hakkında bilgilendirmede bulunan Sarıoğlu, toplamda 16 milyon liranın para Akçakoca Belediyesine hibe yoluyla verildiğini, ayrıca 5 milyon liralık kredinin de hazır olduğunu dile getirdi.

Sarıoğlu, ayrıca bu yardımların yapılmasında destek veren tüm kesimlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

AK Parti, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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