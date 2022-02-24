Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesine ek hizmet binası inşa ediliyor - Son Dakika
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Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesine ek hizmet binası inşa ediliyor

24.02.2022 12:35
Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesine ek hizmet binası inşa ediliyor

Sinop'ta, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde zarar gören Ayancık Devlet Hastanesinin bazı bölümleri, yeni yapılacak ek hizmet binasına taşınacak.

Sinop'ta, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde zarar gören Ayancık Devlet Hastanesinin bazı bölümleri, yeni yapılacak ek hizmet binasına taşınacak.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 11 Ağustos'taki sel felaketinde Ayancık Devlet Hastanesinin bazı bölümlerinin sular altında kaldığını hatırlattı.

Hastanenin selden en fazla etkilenen bodrum katındaki birimlerin, yapımına başlanan ek hizmet binasına taşınacağını aktaran Maviş, şöyle devam etti:

"İçinde sterilizasyon ve mamografi üniteleri ile laboratuvar, mescit, depo, yemekhane ve çamaşırhane alanlarının yer alacağı ek hizmet binası, 1500 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yeni ek hizmet binasının ihale süreci tamamlanarak yapım çalışmalarına başlandı. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yeni ek hizmet binamızın hayırlı olmasını diliyorum."

Ayancık Devlet Hastanesine tahsis edilen ve kurulumu tamamlanan tomografi cihazının da yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını belirten Maviş, hastanede ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından iki uzman hekim kadrosu daha açıldığını kaydetti.

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AK Parti, Ayancık, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesine ek hizmet binası inşa ediliyor - Son Dakika


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