Selden zarar gören Gemerek'te hasar tespit çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen selin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İlçede dün akşam saatlerinde şiddetli sağanağın etkisiyle taşan Yeniçubuk dere yatağı sele yol açtı.

Dere yatağından gelen çamur ve molozlar, ilçe merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yeniçubuk mevkisinde birçok ev, bahçe ve ahıra zarar verdi.

Bölgedeki ekili tarım arazileri sular altında kaldı, Yeniçubuk İlkokulu da selden zarar gördü.

Selin ardından bölgede hemen çalışmalara başlayan Gemerek Belediyesi itfaiyesine Sivas ve Şarkışla'dan ekipler de destek verdi.

Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, Gemerek Belediyesi ve itfaiye ekipleri, dün akşam saatlerinde başladıkları çalışmalara bugün de devam etti.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bölgede selin yol açtığı zararla ilgili rakamsal bilgilerin çalışmalar tamamlandığında netleşeceği öğrenildi.

Selin ardından balçık ve çamurla kaplanan Kayseri-Sivas kara yolu da ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

Araçların kara yolundan kontrollü geçişlerine izin veriliyor.

Vatandaşlardan Mehmet Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selden özellikle dere yatağının çevresindeki evlerin zarar gördüğünü belirterek, "Bölgede zemini düşük olan birçok ev, bahçe ve ahır, yüksek kesimlerden gelen moloz ve çamurla kaplandı. Gördüğünüz gibi benim evimde selden zarar gördü." dedi.

Sel nedeniyle samanlığı su altında kalan Ali Sarıaslan ise "Evde çay içiyorduk. Birden bir gürültü geldi, canımızı zor kurtardık." diye konuştu.