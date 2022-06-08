Selden zarar gören Gemerek'te tüm kurumlar seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Selden zarar gören Gemerek'te tüm kurumlar seferber oldu

08.06.2022 18:31

Sivas'ın Gemerek ilçesinde hasara yol açan selin ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde hasara yol açan selin ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı, ilçede dün akşam saatlerinde meydana gelen selin zararlarını ortadan kaldırmaya yönelik devam eden çalışmaları inceledi.

Kılıçdağı, burada AA muhabirine, ilçenin çok büyük bir felaket atlattığını söyledi.

Dün akşam ilçede 20 dakikalık bir sel felaketiyle karşı karşıya kalındığını ifade eden Kılıçdağı, "İlçenin kuzey yamaçlarını kaplayan volkanik bazalt taş blokları, aşırı yağış nedeniyle güneye doğru indi ve menfezler almadığı için derelerin taşmasına neden oldu." dedi.

Can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu vurgulayan Kılıçdağı, şöyle konuştu:

"Başta TOKİ konutları olmak üzere, bodrum katlarında yani kot seviyesi düşük meskenlerde su baskınları oldu. Yapılarda herhangi bir büyük yıkım yok. Evlerdeki suyu vidanjör ve pancar motorlarımızla tahliye ettik. Şu anda da çamur dolan yerleri belediye ekiplerimiz temizliyor. Gemerek Belediyemiz, kara yolları, komşu ilçelerimizin belediyeleri ve Sivas genelinde tüm kurumlarımızın iş birliğiyle selin zararlarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Ayrıca bundan sonra yaşanacak olası sel felaketine karşı menfezlerimizi temizliyoruz. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşamayız."

Selden zarar gören Gemerek'te tüm kurumlar seferber oldu
Selden zarar gören Gemerek'te tüm kurumlar seferber oldu
Selden zarar gören Gemerek'te tüm kurumlar seferber oldu
Selden zarar gören Gemerek'te tüm kurumlar seferber oldu

YORUMLAR
500
Selden zarar gören Gemerek'te hasar tespit çalışmaları sürüyor Selden zarar gören Gemerek'te hasar tespit çalışmaları sürüyor Gemerek'te 3 bin 600 dönüm tarım arazisi selden zarar gördü Gemerek'te 3 bin 600 dönüm tarım arazisi selden zarar gördü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selden zarar gören Gemerek'te tüm kurumlar seferber oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:35 Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız son yolculuğuna nişan elbisesiyle uğurlandı
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine tepki gösterdi
19:31 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
19:29 Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
18:44 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'ni kadrosuna katmak için harekete geçti
18:39 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi!
18:19 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
18:03 İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 19:52:34. #1.12#
SON DAKİKA: Selden zarar gören Gemerek'te tüm kurumlar seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement