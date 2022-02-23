Selden zarar gören Güneysu ilçesine sosyal alan kazandırıldı - Son Dakika
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Selden zarar gören Güneysu ilçesine sosyal alan kazandırıldı

23.02.2022 14:02
Selden zarar gören Güneysu ilçesine sosyal alan kazandırıldı

Rize'de geçen yaz büyük hasara yol açan sel ve heyelanların ardından Güneysu ilçesine sosyal alan yapıldı.

Rize'de geçen yaz büyük hasara yol açan sel ve heyelanların ardından Güneysu ilçesine sosyal alan yapıldı.

İlçede 14 Temmuz 2021'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşan Minder Deresi, iki caddede yüksekliği yer yer 3 metreyi bulan toprak birikintileri oluşturdu.

Afetin hemen ardından derenin geçmişte kapatılarak yol olarak kullanılan bölümünün açılması için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 5 aylık çalışma sonrası dere ve çevresindeki yürüyüş yolları üzerine yapılan köprüler ve çevre düzenlemesiyle ilçe merkezi yeni bir görünüme kavuştu.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, gazetecilere, 14 Temmuz'da ilçede büyük bir afet yaşadıklarını anımsattı.

Dere yatağının kapalı olması ve zamanla içeride biriken malzemenin, en son şiddetli yağışın ardından taşkına sebep olduğunu ifade eden Özer, "Ciddi bir hasar oldu. Biz bir an önce bu hasarı kaldırmak için çalışmalarımıza başladık." dedi.

Özer, afetle tekrar karşılaşmamak için derenin açık olmasının planlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da böyle bir talimatı vardı, 'Bundan sonra dere yataklarımızın üzerlerini kapatmayalım hem şehrimize bir doğa alanı kazandıralım hem de afet riskini azaltalım' diye. O talimatı da bir nevi uygulamış olduk. Burada dere yatağımızın üzerini açtık ve güzel bir estetik çalışmayla Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle dere alanı açtık ve güzel bir peyzaj çalışmasıyla bu hizmeti ilçemize kazandırmış olduk. Vatandaşımız da bunu çok beğendi. Gerçekten insanların çevresinde gezebileceği, oturabileceği güzel bir doğa alanı oluşturmuş olduk."

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Hisarcık, Güneysu, Rize, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selden zarar gören Güneysu ilçesine sosyal alan kazandırıldı - Son Dakika


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