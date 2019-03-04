Selden Zarar Gören Köprüler Yenileniyor

İzmir'de, aşırı yağış nedeniyle zarar gören Torbalı ve Seferihisar'daki köprülerin yenilenmesi için çalışmalar başladı.

İzmir'de, aşırı yağış nedeniyle zarar gören Torbalı ve Seferihisar'daki köprülerin yenilenmesi için çalışmalar başladı.



Torbalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi'yle bağlantıyı sağlayan ve aşırı yağışlarda zarar gören köprünün yenilenmesi için çalışma yürütülüyor.



Belediyenin girişimleri sonucu Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı, Fetrek Çayı üzerinde bulunan köprünün asfalt ve korkuluklarının da Torbalı Belediyesi tarafından tamamlanacağı ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Yoğun yağmur alan Torbalı'mızda daha önce düzenlemesini yaptığımız Fetrek Çayı'ndaki bu köprü büyük hasar gördü. Köprünün kullanılamaz hale gelmesinden dolayı derhal harekete geçtik ve sorunun çözülmesi için Sayın Valimize müracaat ettik. Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya'nın da devreye girmesi ile DSİ Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mahallemizde bir çalışma başlattı. Köprü tamir olma aşamasına geldi. Son kolonlar yerleştiriliyor." ifadelerini kullandı.



Seferihisar'daki köprü



Seferihisar Belediyesi'nden yapılan açıklamda da aşırı yağışlarda bir kısmı yıkılan Orhanlı Mahallesindeki köprüyle ilgili çalışmaların İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle başladığı ifade edildi.



Hasarın giderilmesinin uzun süre alacağının saptandığı aktarılarak, şöyle denildi:



"Köprünün yeniden ulaşıma açılması için proje ve yapım ihale çalışmaları başlatılmıştır. Yöre halkımızın mağduriyetinin geçici olarak giderilmesi için, Karakoç Deresi üzerine konulmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Dereler Daire Başkanlığı tarafından araç geçişini sağlayacak olan bakslar 3 Mart itibarıyla bölgeye indirilerek çalışmalar başlatılmıştır."

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