Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde sel felaketi nedeniyle zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı alanının güvenlik anlamında girişe kapattığımızı duyurmuştuk. Alanımızda selde zarar görmeyen alanlar temizlenmiş ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak tekrar ziyarete açılmıştır." denildi.

Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Selden zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ziyarete açıldı - Son Dakika

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