'Sele araçta kapılırsanız, terk etmeyin' - Son Dakika
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'Sele araçta kapılırsanız, terk etmeyin'

19.06.2022 10:36
'Sele araçta kapılırsanız, terk etmeyin'

TRABZON İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ömer Kıratlı, küresel iklim değişikliğinin etkileriyle yağış rejiminin değiştiği Doğu Karadeniz Bölgesi'nde artan sel ve taşkın riskine ilişkin uyarılarda bulundu.

TRABZON İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ömer Kıratlı, küresel iklim değişikliğinin etkileriyle yağış rejiminin değiştiği Doğu Karadeniz Bölgesi'nde artan sel ve taşkın riskine ilişkin uyarılarda bulundu. Kıratlı, "Eğer sele, su baskınına araç içerisinde kapıldıysanız tavsiyemiz, aracı terk etmemek. Ani yağmurlarda dikkatli olmak gerekir. Araçlarımızla özellikle trafiğe çıkmamakta yarar var" dedi.

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son 50 yıllık yağış miktarı 1270 milimetre olarak kayıtlara geçti. Yoğun yağış nedeniyle toprak, çok hızlı su doygunluğuna ulaşırken, küresel iklim değişikliğinin de etkileriyle yağış rejiminin bölgenin eğimli ve engebeli arazi yapısında sel ve heyelan riski de arttı.

'AFET AÇISINDAN RİSKLİ AYLAR'Trabzon AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı, haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki yağışların kayıplara neden olduğuna dikkat çekip, sel ve heyelanlarda kritik aylara girildiğini belirterek, "İlimize baktığımız zaman can kaybının en çok olduğu afetlerin yaz sezonunda olduğunu görüyoruz. Haziran ayı en çok bizim can kaybımızın olduğu dönem. 1990 selini mutlaka hatırlarsınız ve 2 sene önce yine Çamlıktepe'de aynı şekilde can kayıpları yaşamıştık. Bunun haricinde temmuz ve ağustos ayları da afet açısından riskli aylar. Zannediyorum vatandaşlarımız yağmurlara hazırlıksız yakalandığından olsa gerek ya da ani şiddetli yağışlardan olsa gerek ama bizim en fazla can kaybımız yaz sezonundaki yağışlardan meydana geliyor. Bu sel ve heyelanlar çok yoğun şekilde yazın yaşanabiliyor. Kışın da yağmurlar yağıyor ama vatandaş belki hazırlıklı olduğu için bu kadar can kaybına rastlamıyoruz o dönemlerde. Bu tarz ani yağmurlarda vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekir. Gerekirse evimizden bir süre çıkmayacağız. Araçlarımızla özellikle trafiğe çıkmamakta yarar var" diye konuştu.

Ani su baskınlarında araçtan çıkmamak gerektiğini kaydeden Kıratlı, "Eğer sel su baskınında araç içerisinde kapıldıysanız bizim tavsiyemiz, aracı terk etmemek yönünde. Çünkü araçtan indiğinizde 20 santim hızlı akan su bir kişiyi alır götürür, teker seviyesinin yarı seviyesine kadar gelen su seviyesi de aracı alır götürür. Dolayısıyla bu konularda dikkatli olmak gerekir ve bu alanlardan uzak durmak gerekir. Yani zaman zaman televizyonda izliyoruz, su seviyesi belli bir noktada olmasına rağmen vatandaşlarımız yine de gitmek istedikleri yere o su içerisinden geçerek gitmeye çalışıyorlar. Tabanını görmedikleri suya girilmemesi gerekiyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Tragger, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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