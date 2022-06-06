Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular - Son Dakika
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Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular

06.06.2022 12:29

Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular Kapalı mekanda masaların üzerine çıkarak sel sularından kurtulmaya çalıştılar Masalar ve sandalyelerin sürüklendiği anlar cep telefonlarıyla kaydedildi Burdur'da dün akşam saatlerinde başlayan ve evini su basan engelli kadının...

Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular

Kapalı mekanda masaların üzerine çıkarak sel sularından kurtulmaya çalıştılar

Masalar ve sandalyelerin sürüklendiği anlar cep telefonlarıyla kaydedildi

BURDUR - Burdur'da dün akşam saatlerinde başlayan ve evini su basan engelli kadının ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan sele bir otelin salonundaki düğünde yakalanan misafirler zor anlar yaşadı. Düğünün başlamasına kısa bir süre kala bir anda bastıran ve salonu dolduran sel suları sebebiyle misafirler, çocuklarıyla birlikte sandalyelerin sel sularıyla sürüklendiği salonda masalara çıkarak kendilerini korumaya çalıştılar. Yaklaşık 10 dakika süren ve salonda adeta önüne ne gelirse sürükleyen sel suları görevlilerin kapı ve camları kırarak suyu boşaltmasıyla yaralanma ve can kaybına sebep olmadı. Motel sahibi Anıl Şahin, bir anda sel geldi, elimizden geleni yaptık. düğün organizasyonu iptal ettik. Allah'tan can kaybımız yok" dedi.

Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular
Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular
Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular
Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular

YORUMLAR
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Burdur'da sel felaketi...Köy kahvesi ve evler sular altında kaldı, 40'a yakın hayvan telef oldu Burdur'da sel felaketi...Köy kahvesi ve evler sular altında kaldı, 40'a yakın hayvan telef oldu Burdur'da sağanak nedeniyle düğün salonunu su basması kameraya yansıdı Burdur'da sağanak nedeniyle düğün salonunu su basması kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

Burdur, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular - Son Dakika

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