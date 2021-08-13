Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor - Son Dakika

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Rize'de, yarın da günün ilk saatlerden itibaren Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış, Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği vurgulandı. Açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

HAVA TAHMİNLERİ AFAD'I HAREKETE GEÇİRDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerini açıklamasının ardından AFAD, bölgedeki vatandaşlara uyarıda bulundu. AFAD tarafından yapılan uyarıda da, "Bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

BATI KARADENİZ'DE SON DURUM

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Gelen son rakamlarla beraber hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselmiş oldu.