Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia, 17 gündür aranıyor - Son Dakika

Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia, 17 gündür aranıyor

KASTAMONU - Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel sularına kapılarak gözden kaybolan 13 yaşındaki Rabia, 17 gündür her yerde aranıyor.

Batı Karadeniz Bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu'nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü, onlarca araçta Zarbana Çayı'nın taşması sonucu sel sularıyla birlikte Karadeniz'e sürüklendi. Bir diğer sel afetinin yaşandığı İnebolu'nun ilçesine bağlı Özlüce köyünde ikamet eden 13 yaşındaki Rabia Aydemir, sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Çok sayıda ekip, sel sularında kaybolan Rabia Aydemir'i arama çalışmalarını 17 gündür aralıksız sürdürüyor. Özlüce köyünde şiddetli yağışların ardından Zarbana Çayı'nın taşması sonucu oluşan selde kaybolan Rabia Aydemir'in bulunması için ekiplerin 11 Ağustos'ta başlayan çalışması halen devam ediyor.

Ekipler, bir yanda ellerinde sonda çubuklarıyla balçık içerisinde arama çalışması yürütürken diğer yandan Rabia'nın kaybolduğu alanda kepçe yardımıyla kaldırılan balçıkta arama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Rabia'nın sel sularıyla birlikte Zarbana Çayı üzerinden Karadeniz'e sürüklenmesi ihtimaline karşı Sualtı Jandarma Arama Kurtarma Timi ekiplerince de aranmasına devam ediliyor.