Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu (4) - Son Dakika
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Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu (4)

25.08.2022 00:19
Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu (4)

SELE KAPILAN 4 KİŞİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILDIBursa'da öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

SELE KAPILAN 4 KİŞİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILDI

Bursa'da öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Orhangazi'de etkili olan yağmur, Paşapınar Mahallesinde sele neden oldu. Mahalle içinden geçen derenin taşması sonucu 4 kişi sulara kapıldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan 4 kişi Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Paşapınar Mahallesine gelen Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve Belediye Başkanı Bekir Aydın, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Burada açıklama yapan Kaymakam Süleyman Özçakıcı, kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Yağışların devam etmesi halinde ekiplerimizle birlikte gerekli tedbirleri aldık. Hasar tespit çalışmalarına ise hemen başladık. Sele kapılan 4 vatandaşımızın durumu iyi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere sevk etti" dedi.

Sel sularına kapılan 3 araçta da maddi hasar oluştu, çok sayıda evi su bastı, bir ev de kullanılamaz hale geldi. Taşkın nedeniyle sulara kapılan 4 kişiyi kendilerinin kurtardığını söyleyen Paşapınar Mahalle Muhtarı Nuran Nalbant, "Haber gelince göle kadar aramaya gittik. İlk müdahaleyi biz yaptık. Sele kapılan vatandaşlar bizim köyden değil. Prefabrik evleri var. Hafta sonu geliyorlar. Evlerinin içi su dolunca kendilerini meydana atalım demişler. Orada da sele kapılmışlar. Mahalleli beni arayınca hemen aramaya çıktık. Vatandaşları biz kurtardık" diye konuştu.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), -


YORUMLAR
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Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi Bursa'da kapıldıkları selden kurtarılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı Bursa'da kapıldıkları selden kurtarılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: DHA

Süleyman Özçakıcı, Orhangazi, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu (4) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu (4) - Son Dakika
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