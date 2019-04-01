Sele Kapılan Araçta Kaybolan 2 Kişiyi Arama Çalışmalarına Devam Edildi

Gaziantep'in Araban ilçesinde sele kapılan araçtaki 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili arama çalışmalarına devam edildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde sele kapılan araçtaki 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili arama çalışmalarına devam edildi.



İlçede yaşayan Mehmet Hanifi Keser (33) ve Zahir Gözüaçık'ın (25) dün gece 02 AL 564 plakalı otomobille Yukarı Karabayır köyüne gittikleri sırada köy ile ilçe merkezi arasındaki geçici köprünün yıkılması sonucu sel sularına kapılarak kaybolmasının ardından arama çalışmaları sürüyor.



Olay yeri inceleme ekipleri, Çat Deresi'nde olay yerine yaklaşık 4 kilometrelik uzaklıktaki alanda bulunan araçtaki inceleme çalışmalarına devam etti.



Öte yandan Keser ve Gözüaçık'ın bulunması için AFAD, UMKE ve güvenlik güçleriyle arama çalışmaları drone desteğiyle sürüyor.

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