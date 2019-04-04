Son Dakika Haberleri: Sele Kapılan Araçta Kaybolan Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Sele Kapılan Araçta Kaybolan Kişinin Cesedine Ulaşıldı

1 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde araçlarının sele kapılmasıyla kaybolan iki kişiden Mehmet Hanifi Keser'in de cesedi bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde araçlarının sele kapılmasıyla kaybolan iki kişiden Mehmet Hanifi Keser'in de cesedi bulundu.

Arkadaşı Zahir Gözüaçık'la bulundukları 02 AL 564 plakalı otomobilin 31 Mart'ta Çat Deresi üzerindeki geçici köprünün yıkılması nedeniyle sel sularına kapılması sonucu kaybolan Mehmet Hanifi Keser'in (33) bulunması için Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sabah erken saatlerde arama çalışmasına başladı.

Dalgıç polisler, Keser'in cesedini, Karasu Çayı'nın Fırat Nehri'ne döküldüğü Hisar Mahallesi mevkisinde kıyıdaki çalıkların arasında buldu.

Keser'in cesedi, cenaze aracıyla Araban Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Keser'in yakınları gözyaşı döktü.

Aynı olayda kaybolan Zahir Gözüaçık'ın cesedi, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri tarafından 3 gün önce sele kapıldıkları bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kardeşler köyü yakınlarında bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:34 Kaynak: AA

Adıyaman, Gaziantep, Araban, Mehmet Hanifi, Güncel
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