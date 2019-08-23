Son Dakika Haberleri: Sele kapılan büyükbaş hayvanlar böyle görüntülendi
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Sele kapılan büyükbaş hayvanlar böyle görüntülendi

1 saat önce

Sele kapılan büyükbaş hayvanlar böyle görüntülendi Ordu'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilediORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde otlandıkları derede, aşırı yağışlar sonucu suyun yükselmesinden dolayı mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, güçlükle kurtuldu.

Sele kapılan büyükbaş hayvanlar böyle görüntülendi

Ordu'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde otlandıkları derede, aşırı yağışlar sonucu suyun yükselmesinden dolayı mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, güçlükle kurtuldu.

Ordu'nun bazı kesimlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı ilçelerinde ırmaklar taşma noktasına gelirken, vatandaşlar fındık bahçelerinde yağmura yakalandı. Altınordu ilçesinde bulunan Civil Irmağı'nda da yağmur nedeniyle yükselen su debisi, otlayan büyükbaş hayvanlara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 7 büyükbaş, debisi yükselen ırmakta akıntıya karşı mücadele ederken, cep telefonu ile çekilen görüntülerde insanların da tedirgin olduğu görüldü.

Altınordu, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
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