Son Dakika Haberleri: Sele kapılan çocuğu arama çalışmaları başladı
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Sele kapılan çocuğu arama çalışmaları başladı

33 dakika önce

- Genel görüntüler Bartın'daki sağanakBARTIN - Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde etkili olan sağanak sonucu sele kapıldığı belirtilen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

- Genel görüntüler
Bartın'daki sağanak
BARTIN - Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde etkili olan sağanak sonucu sele kapıldığı belirtilen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Sele kapılan çocuğu arama çalışmaları başladı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:04 Kaynak: AA
Bartın, Hasankadı, Güncel
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