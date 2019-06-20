Sele kapılan çocuğu arama çalışmaları başladı
33 dakika önce
- Genel görüntüler Bartın'daki sağanakBARTIN - Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde etkili olan sağanak sonucu sele kapıldığı belirtilen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:04 Kaynak: AA
- Genel görüntüler Bartın
'daki sağanak
BARTIN - Merkeze bağlı Hasankadı
beldesinde etkili olan sağanak sonucu sele kapıldığı belirtilen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Parktaki aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan çocuk öldü
Bartın'daki sağanak
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