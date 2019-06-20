Sele kapılan çocuk kayboldu
1 saat önce
- Genel görüntüler Röportaj Bartın'daki sağanakBARTIN - Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde etkili olan sağanak sonucu sele kapıldığı belirtilen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:09 Kaynak: AA
- Genel görüntüler
Röportaj Bartın
'daki sağanak
BARTIN - Merkeze bağlı Hasankadı
beldesinde etkili olan sağanak sonucu sele kapıldığı belirtilen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Parktaki aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan çocuk öldü
Bartın'daki sağanak
Son Dakika! Yoklama kaçaklarına bedelli müjdesi: 1 Kasım'a kadar başvuranlar faydalanabilecek
Son Dakika! ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek