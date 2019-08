Sele kapılan çocukluk hayalini yeniden yeşertmek istiyor

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere bir süre önce yerleştiği Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kurduğu besi çiftliği geçen ay yaşanan sel felaketinde büyük zarar gören Ersin Zobar, yeniden eski günlerine dönmek istiyor.

Yaklaşık 28 yıldır yaşadığı Kocaeli'de elektronik dükkanı olan 35 yaşındaki Zobar, çocukluk hayali olan besi çiftliğini kurmak için geçen yıl doğduğu Uğurlu köyüne yerleşti.

Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi olan Zobar, kendi sermayesi ve devlet desteğiyle 6 ay önce 16 dönüm arazi üzerine 79 büyükbaş hayvan beslediği çiftliğini kurdu.

Kentte 17-18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli yağışın ardından yaşanan su baskını ve toprak kayması sonucu Zobar'ın besi çiftliği büyük zarar gördü, 35 hayvanı telef oldu. Yeniden eski günlerine dönmek isteyen Zobar, yetkililerden destek bekliyor.

"Ümidimi yitirmiyorum"

Ersin Zobar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, besi çiftliği kurmayı ilkokul yıllarından beri hayal ettiğini söyledi. İçinde her zaman bir köy hasreti olduğunu dile getiren Zobar, "Köyümü çok seviyordum, seviyorum, sevmeye de devam edeceğim. Çocukken bu tesisin resmini çizerdim. O zamanlar bu işi hayal ettim. Allah da nasip etti, devletimiz sağ olsun, imkan sağladı burayı kurduk." diye konuştu.

Zobar, geçen yıl Kocaeli'den ayrılarak Uğurlu köyüne yerleştiklerini, tesisin kurulmasında özel eğitim öğretmeni olan eşinin büyük desteği olduğunu anlattı. Besi çiftliğinde bütün gün hayvanlarıyla vakit geçirdiğini aktaran Zobar, geçen ay yaşanan sel felaketinde tesisin büyük zarar gördüğünü ifade etti.

Zobar, zor bir süreç yaşadıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Felaketin olduğu gece hiç uyumadık. Dere taşmak üzereyken 79 büyükbaş hayvanımın zincirini çözdüm. Allah'a dua ettim. 35 hayvan telef oldu, diğer hayvanları da dere yataklarından çıkararak kurtardık. Giden 35 hayvan bizim canımızdı. Her gördüğüm hayvan ölüsü benim için bir yıkımdı. Elimden bir şey gelmedi, bir şey yapamadım. Bütün bu varlığı Allah verdi, Allah aldı. Hayvanlarımla vakit geçirirken çekilmiş videolar var, onlara bakıp duygulanıyorum. Ümidimi yitirmiyorum, o hayali, heyecanı yitirmiyorum. Ruhumdaki tüm köy aşkını 6 aya sığdırdım. Hayvanlarıma elimden gelenin fazlasını verdim, bir an olsun yanlarından ayrılmadım."

Yeniden eski günlerine dönmek istediğini vurgulayan Zobar, bunun için yetkililerden destek beklediğini sözlerine ekledi.

