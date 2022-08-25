Sele kapılan genç böyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sele kapılan genç böyle kurtarıldı

25.08.2022 12:33

Sele kapılan genç böyle kurtarıldı Kütahya'da sağanak yağmur sonrası oluşan sele kapılan gencin kurtarılış anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sele kapılan genç böyle kurtarıldı

KÜTAHYA - Kütahya'da sağanak yağmur sonrası oluşan sele kapılan gencin kurtarılış anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'da etkili olan sağanak yağış sonrası Kütahya merkeze bağlı Göynükören köyü Porsuk çitliğinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi. Köylüler evlerine ve damlarına gelen sel sularını önlemek için yoğun çaba gösterdiler. Bu sırada, 22 yaşındaki Melih Yıldız isimli çocuk sele kapıldı. Selde bir müddet sürüklenen Melih Yıldız, kuzeni Emre Yıldız tarafından son anda işte böyle kurtarıldı.

YORUMLAR
500
Türk eşinin ibadetlerinden etkilenen Kütahya'da yaşayan Japon kadın Müslüman oldu Türk eşinin ibadetlerinden etkilenen Kütahya'da yaşayan Japon kadın Müslüman oldu Japon kadın Müslüman oldu Japon kadın Müslüman oldu Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sağanak uyarısı Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sağanak uyarısı
Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sele kapılan genç böyle kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 18:48:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sele kapılan genç böyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement