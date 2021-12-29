Son dakika haber! Sele kapılan kazlar böyle sürüklendi - Son Dakika

Sele kapılan kazlar böyle sürüklendi

KIRKLARELİ - Kirklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir anda bastıran yağış sele dönüştü. Birçok evi caddeyi su basarken, sele kapılan bir grup kaz, saniye saniye görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Kirklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan yağış sele dönüştü. Sel ile birlikte dereler taşarken, birçok evi ve caddeyi su bastı.

Sele kapılan ördekler kamerada

Yoğun yağış sonrası Luleburaz İlçesinde bir grup ördek sele kapıldı. Ördekler sele kapılıp ilerlerken, o anlar bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, ördekler selde sürüklenip, bir süre ilerleyerek gözden kayboldu. Ördeklerin akıbeti ise bilinmiyor.