Son Dakika Haberleri: Sele kapılan kişinin cesedi 5 kilometre uzaklıkta bulundu
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Sele kapılan kişinin cesedi 5 kilometre uzaklıkta bulundu

1 saat önce

Bartın'da etkili olan sağanağın ardından yaşanan sele kapılan 70 yaşındaki İsmail Çeliktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sele kapılan kişinin cesedi 5 kilometre uzaklıkta bulundu, System.String[]
Bartın'da etkili olan sağanağın ardından yaşanan sele kapılan 70 yaşındaki İsmail Çeliktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Hasankadı beldesinde meydana gelen selde bahçesine dolan suyu tahliye etmek isterken akıntıya kapılan İsmail Çeliktaş'ı (70) arama çalışmaları devam etti.
Eskiemirler köyü mevkisinde AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalarda, yaşlı adamın cansız bedeni, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında çamura gömülü halde bulundu.
Çeliktaş'ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada Kur'an kursundan dönerken sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün'ü arama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan sel nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu kapanan, beldeye ulaşımı sağlayan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:53 Kaynak: AA
Hasankadı, Bartın, Güncel
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