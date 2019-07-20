Son Dakika Haberleri: Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek kurtardı
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Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek kurtardı

49 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel sularında sürüklenen köpeği gören vatandaş hiç düşünmeden atlayarak köpeği kurtardı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel sularında sürüklenen köpeği gören vatandaş hiç düşünmeden atlayarak köpeği kurtardı. Düzce'de etkili olan şiddetli yağış sele neden olmuştu. Bir ev ve yollar sular altında kalırken, Akçakoca ilçesinde de bir köpek sel sularına kapıldı. Köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar köpeği kurtarmak istedi. Bu sırada bir vatandaş hiç düşünmeden suya atlayarak köpeği kurtardı. Vatandaşın davranışı takdir toplarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.
(Selçuk Akyol/İHA)
Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek kurtardı
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
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