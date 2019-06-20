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Sele kapılan oğlunu dere yatağında aradı

50 dakika önce

Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası medyana gelen sel felaketinde kaybolan oğlunu arayan babanın dere yatağında arama yapması yürekleri burktu.

Sele kapılan oğlunu dere yatağında aradı, System.String[]
Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası medyana gelen sel felaketinde kaybolan oğlunu arayan babanın dere yatağında arama yapması yürekleri burktu.

Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı. 11 yaşında İsa Akgün ile 81 yaşındaki İbrahim Çeliktaş sele kapıldı. İhbar üzerine beldeye, Bartın ve Karabük UMKE ekipleri, Jandarma, İl Özel idare ve DSİ ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi ekipleri sevk edildi. Dalış timinin yaptığı arama çalışmalarında yaşlı adamın cansız bedeni çamura saplanmış bir şekilde çalılıkların arasında bulundu.

" Babanın en acı arayışı"

Baba Ali Akgün ise çaresizce dere yatağında sel sularına kapılan oğlunu aradı. Tarifsiz bir acı ile dere yatağında her çalı dibine tek tek bakarak oğlunu arayan babaya komşuları da yardım etti. Öte yandan evin terk erkek çocuğu olan 11 yaşındaki oğlu gözleri önünde suya kapılan anne Gülümser Akgün'ün, konuşma engelli olduğundan haykırışını kimseye anlatamaması yürekleri burktu. Mantar toplamak için ormana giden ve yağmur sonrası geri geldiğinde oğlunun suya kapıldığını öğrenen baba Ali Akgün, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Oğlan sele kapılmış burada. Annesi görmüş, koşmuş oradan. Ben mantara gitmiştim dağa, neredeyse bizde gitmiştik. Oğlumu arıyoruz yok. Annesi engelli, hiç konuşamıyor zaten. Çocuk el sallamış sanırım. Görmüş burada, koşmuş derdini anlatmaya çalışmış ama kimse anlamamış" dedi.

Öte yandan arama çalışmaları akşam 21.00 itibari ile sonlandırılarak çalışmalara sabahın ilk ışıkları ile devam edileceği öğrenildi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:47 Kaynak: İHA
Hasankadı, Bartın, Güncel
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