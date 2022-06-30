Son dakika haberleri... Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor (2)

30.06.2022 11:05

Son dakika gündem haberi: Arama çalışmaları yapan helikopterden görüntüler Düzce Valisi Cevdet Atay'ın jandarma mobil komuta merkezi ve AFAD Mobil Koordinasyon Merkezinde bilgi alması Atay'ın açıklamaları Arama çalışmalarından görüntüler İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un bölgede incelemelerde bulunması GÜNCELLEME...

Arama çalışmaları yapan helikopterden görüntüler

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın jandarma mobil komuta merkezi ve AFAD Mobil Koordinasyon Merkezinde bilgi alması

Atay'ın açıklamaları

Arama çalışmalarından görüntüler

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un bölgede incelemelerde bulunması GÜNCELLEME - Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce Valisi Cevdet Atay:

"Şu an 321 kişi sahada aramalara devam ediyor. Burada canla başla çalışılıyor"

VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

DÜZCE - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar üçüncü günde de devam ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken önceki gün köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.

İl Özel İdaresi ve AFAD'a ait iş makineleriyle kepçeler Üçköprü mevkisinde Asar deresi yatağındaki suyun akış yönünü değiştirirken, AFAD, JAK, İHH, itfaiye ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünden gelen polis dalgıçlar bölgede arama yapıyor.

Ekipler, dere yatağı boyunca genişlettikleri arama çalışmalarını suyun içinde ve kenarda sürdürüyor.

Bayrak'ın yakınları da olay yerinde endişeyle bekliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri aileye destek olurken, UMKE ekipleri ve ambulans bölgede hazır bekletiliyor.

"Çalışmalar kardeşimiz bulunana kadar devam edecek"

Düzce Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, aramaların süratli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

AFAD koordinesinde jandarma ekiplerinin takviyesiyle arama yapan ekip sayısının oldukça arttığını belirten Atay, şu bilgileri verdi:

"Şu an 321 kişi sahada aramalara devam ediyor. Burada canla başla çalışılıyor. Dere ilk iki gün tehlike arz ediyordu şu an çalışan arkadaşlarımızın da can güvenliğini alarak çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar kardeşimiz bulunana kadar devam edecek. Şu an dron ve helikopterle arama çalışmaları sürüyor, sahanın üzerinde sürekli uçuyor, görüntü alınıyor. Aynı zamanda sahanın içinde de arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor."

Bölgede arama yapan 321 kişiden 46'sının su altı ekibi olduğunu dile getiren Atay, "Bu sayıyı da artırıyoruz. Bölgelerden takviyeler yapılıyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Botlarla da arama yapılıyor. Rafting botları da arama çalışmalarına destek veriyor. Melen rafting parkurundan da botlar getirtilerek arama yapılacak. Çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da kepçe operatörünün kaybolduğu alanda yapılan arama çalışmalarını izledi.

Bölgede incelemelerde bulunan Ersoy, burada yetkililerden bilgi aldı.

Önceki gün, dere yatağında tarama çalışması yürüten ekipler, Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesini, dün de ayakkabısını bulmuştu.

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Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor
Kaynak: AA

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